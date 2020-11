Und sicher auch keine leichten. Denn die USA sind nach China der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen. Biden will Milliarden in den Umbau des Energie-, des Verkehrssektors und in mehr Effizienz bei Gebäuden stecken. Wirtschaftshilfen nach Corona sollen an Klima- und Umweltauflagen geknüpft sein. Nebenbei will er damit Millionen neue Jobs schaffen. Wenn Biden es tatsächlich ernst meint, könnten die USA auch international die Rolle einer treibenden Kraft beim Klimaschutz einnehmen.