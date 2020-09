Die Debatte um Trumps Steuerdaten wurde durch die am Sonntag veröffentlichten Berichte der "New York Times" weiter angeheizt. Über Jahrzehnte soll Trump Methoden angewandt haben, um die eigene Steuersumme zu drücken und in vielen Jahren gar keine Einkommenssteuer zu zahlen. In der Debatte weist Trump korrekt darauf hin, dass er in den zurückliegenden Jahren dennoch "Millionen" an Steuern gezahlt habe. Zwischen 2000 und 2017 waren es im Schnitt 1,4 Millionen US-Dollar pro Jahr.