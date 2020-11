Um 1 Uhr MEZ am Mittwoch haben die ersten Wahllokale geschlossen und Ergebnisse werden nun nach und nach bekannt. Bisher konnte sich Joe Biden Siege in Bundesstaaten wie New York (29 Wahlmännerstimmen), New Jersey (14) und Massachusetts (11) sichern. Donald Trump gewinnt in Kentucky (8 Wahlmännerstimmen), Indiana (11) und Tennessee (11).