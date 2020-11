In seiner ersten Amtszeit hat Donald Trump zwei Grundpfeiler der Demokratie systematisch angegriffen, die Medien, die er "Fake News" genannt hat, und den Obersten Gerichtshof, den er am Ende des Wahlkampfs wegen seiner Entscheidung zur Briefwahl in Pennsylvania wie schon zuvor angegriffen hat. Es ist nicht zu erwarten, dass er in einer zweiten Amtszeit ein anderer wird. Im Gegenteil: Es ist zu befürchten, dass er weiter spaltet statt versöhnt.