Für manch einen Offiziellen und Würdenträger im östlichen Europa war der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA eine böse Überraschung. So etwa auch in Polen, dessen national-konservative Regierung auf gute Beziehungen zu Trumps Regierung setzte. "Es hat sich gelohnt, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen und einen wunderschönen Morgen zu begrüßen", twitterte der Direktor des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, Jacek Kurski, am frühen 4. November, in dem Glauben, Trump habe die Wahl für sich entschieden.