Christina Holtz-Bacha: Es wird nichts dem Zufall überlassen. Über Tage wird in so genannten "Mock Debates" mit Sparringspartnern geübt, die in die Rolle des Kontrahenten schlüpfen. X-Mal wird durchgespielt, welche Argumente das Gegenüber bringen könnte und wie der Kontrahent wohl auf eigene Positionen reagieren wird. In den USA wird der jeweilige Gegenkandidat aber auch intensiv analysiert, um genau über persönliche Stärken und Schwächen Bescheid zu wissen. Denn der US-Wahlkampf zeichnet sich durch Aggressivität und auch dadurch aus, dass persönliche Attacken an der Tagesordnung stehen.