Die TV-Debatte war der letzte große Meilenstein im Rennen um die US-Präsidentschaft. In weniger als zwei Wochen, am 3. November, wird in den USA gewählt. Trump selbst schien seine Chancen durchaus positiv einzustufen. "Ich bin kein typischer Politiker. Deshalb wurde ich gewählt", so Trump in der Debatte. Auch gehe er davon aus, dass die Republikaner eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erreichen würden.