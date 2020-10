Die Erklärung wurde veröffentlicht, während Trump sich mit der Präsidentenmaschine Air Force One auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung in Florida befand. Er fühle sich "stark", sagte Trump vor Anhängern am Orlando Sanford International Airport - ohne Schutzmaske. "Sie sagen, dass ich immun bin", sagte Trump in seiner Rede weiter. Und scherzte: