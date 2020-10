US-Präsident Donald Trump will nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus bald wieder große Wahlkampfveranstaltungen abhalten. Das kündigte er in einem Telefon-Interview mit dem Fernsehsender Fox Business an. Am liebsten wolle er noch am Donnerstagabend eine Veranstaltung machen. Ihm gehe es "perfekt", so Trump. Er sei sicher, dass er nicht mehr ansteckend sei.