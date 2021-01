Der ehemalige FBI-Chef James Comey wurde 2017 von Doland Trump gefeuert, weil er die Ermittlungen zur Russland-Affäre nicht beenden wollte. Comey ist ein routinierter Jurist, der nach 30 Jahren Arbeit im US-Justizsystem auch Erfahrungen mit der Mafiaverfolgung in New York hat. Nach seinen Begegnungen mit Donald Trump sagte Comey, es hätte sich so angefühlt, als würde er einem Mafiaboss gegenübersitzen. Im ZDF-heute journal zieht er Bilanz: