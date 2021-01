Teile von Trumps Kabinett erwägen Absetzung

Nach der Erstürmung des Kapitols in Washington haben hochrangige Mitglieder der scheidenden US-Regierung laut übereinstimmenden Medienberichten am Mittwoch (Ortszeit) über eine mögliche Absetzung von Präsident Donald Trump durch sein eigenes Kabinett beraten.



Nach Informationen der US-Sender CNN, CBS und ABC sollen sich diese Überlegungen auf den 25. Zusatzartikel zur US-Verfassung gestützt haben, der die Entmachtung des Präsidenten durch das Kabinett grundsätzlich erlaubt. Was er besagt: