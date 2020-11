Trump scheitert mit Klage in Pennsylvania

Im Bundesstaat Georgia hatte Richter Steven Grimberg am Freitagabend (Ortszeit) die Klage eines konservativen Anwalts zurückgewiesen, der die Beglaubigung des Wahlergebnisses stoppen wollte. Der knappe Wahlsieg Bidens in Georgia ist inzwischen offiziell bestätigt. Trump beantragte aber nun eine weitere Neuauszählung. Das ist möglich, weil Biden in dem Staat nur 0,25 Prozentpunkte vor ihm liegt.