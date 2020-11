US-Präsident Donald Trump hat in Bezug auf die laufende Auszählung der US-Wahl von "Betrug" am amerikanischen Volk gesprochen, ohne Belege dafür anzuführen. Er kündigte am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Weißen Haus an, vor das Oberste US-Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen. Sein Herausforderer Joe Biden kündigte an, dass die Demokraten in diesem Fall mit eigenen juristischen Mitteln dagegen vorgehen würden. Das Wahlkampfteam um den Demokraten sprachen von einem "skandalösen Vorgang".