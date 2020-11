Das amerikanische Mehrheitswahlrecht in den einzelnen Bundesstaaten sei allgemein durch Umfragen schwer zu fassen, so Schroth. Zwar lag Biden in den Prognosen der Amerikaner, gemessen an der Stimmung im ganzen Land, vor Trump. Aber die Entscheidung fällt letztlich in den einzelnen Staaten. Schroth sieht die Umfrageergebnisse der amerikanischen Institute kritisch und mahnt zu Vorsicht.