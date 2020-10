"Alles ist in Gefahr in dieser Nation", sagte die Demonstrantin Nicole bei einer Demonstration in Washington. "Wir kämpfen wirklich um unser Leben bei dieser Wahl. Sie entscheidet darüber, ob wir Menschen- und Frauenrechte haben werden. Es ist so unglaublich wichtig und wir müssen alles dafür tun und darum kämpfen", sagte sie gegenüber ZDFheute.