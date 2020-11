Der deutsche Chef der OSZE-Wahlbeobachterkommission für die US-Präsidentschaftswahl bedauert, dass sein Team am 3. November in 18 der 50 US-Bundesstaaten nicht vor Ort arbeiten darf. Das heißt, sie dürfen nicht in die Wahllokale, nur vor die Lokale. "Das ist nicht gut, wir kritisieren das", sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Link im ZDF-Morgenmagazin. Dabei haben die USA internationale Verpflichtungen unterschrieben, das zuzulassen.