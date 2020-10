In rund 35 von 50 Staaten entscheidet die regionale Regierung über den Zuschnitt der ‎Wahlkreise, nicht etwa eine unabhängige Kommission. Sowohl ‎Demokraten als auch Republikaner haben in ihrer Geschichte immer wieder Gerrymandering ‎betrieben. Profitiert haben in den letzten Jahren aber vor allem die Republikaner, da sie ‎beim letzten Zuschnitt vor zehn Jahren eine Mehrheit in den meisten Parlamenten hatten. ‎So konnten bei den letzten Kongresswahlen in Pennsylvania und North Carolina ‎etwa mehr republikanische Abgeordnete einziehen, obwohl sie ‎insgesamt weniger Stimmen holten.