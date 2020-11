Der Ablauf der US-Wahl im Überblick

Durch die Corona-Pandemie wollen in den USA deutlich mehr Wähler ihre Stimme per Brief abgeben. Dort werden die Stimmen per Brief in einigen Bundesstaaten wie Pennsylvania oder Wisconsin auch erst am Wahltag ausgezählt, was zu zusätzlichen Verzögerungen führen kann. Zudem zählt bei der Briefwahl in einigen Bundesstaaten das Datum des Poststempels. Stimmen können so noch am Wahltag verschickt und damit erst Tage nach der Wahl eintreffen.