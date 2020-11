In den USA herrscht das Wahlsystem des Electoral College. Dieses wurde in der Verfassung festgelegt. Die Gründungsväter der USA wollten sicherstellen, dass die Wahlen gerecht nach Fläche und Bevölkerungszahl der Bundesstaaten stattfinden könnten. Insgesamt gibt es 538 Wahlmänner im Electoral College. Um Präsident zu werden, müssen Kandidaten die absolute Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen erreichen.



Das System steht seit Jahren in der Kritik, doch bisher gab es noch keinen ernsthaften Vorstoß, das Gesetz zu ändern. Auch nach der Präsidentschaftswahl 2016 wurde das Thema wieder diskutiert, denn viele waren unzufrieden damit, dass Clinton die Wahl verlor, obwohl sie die meisten Stimmen in der Gesamtbevölkerung erhalten hatte.