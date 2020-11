Bei diesen Wahlen haben so viele Menschen wie noch nie per Brief abgestimmt. Briefwahlstimmen brauchen länger, bis sie ausgezählt sind - dementsprechend spät tauchen sie in vielen Staaten erst in der Auszählung auf. Vor allem demokratische Wählerinnen und Wähler haben so ihre Stimme abgegeben - so erklärt sich der Führungswechsel in einigen Staaten. Beobachter hatten diese Entwicklung bei einem knappen Wahlausgang bereits im Vorfeld erwartet.