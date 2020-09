Im Wahlkampf in den USA fließt Geld schneller als bei Start-Ups im Silicon Valley. Wer am Ende ins Weiße Haus einzieht, hängt in großen Teilen von den Wahlkampf-Finanzen ab. Für viele amerikanische Wähler ist die persönliche Beziehung zu den Kandidaten wichtig. Sie wollen die Kandidaten in ihrem Heimatort reden hören, sie persönlich treffen, Selfies machen. Nur, wer diesen persönlichen Draht zu den Wählern herstellen kann, wird auch an den Wahlurnen Erfolg haben.