Ein verlorener Krieg, eine überstürzte Rettung - viele US-Amerikaner und Amerikanerinnen fühlen sich in diesen Tagen erinnert an 1975. Damals mussten US-Truppen schon einmal von heute auf morgen ein Land verlassen, in dem sie jahrelang gekämpft hatten. In Saigon waren es Helikopter, die Menschen von dem Dach der US-Botschaft retten mussten. Heute sind es C-17-Maschinen, riesige Militärtransporter, die so viele Menschen wie möglich vom Kabuler Flughafen evakuieren.