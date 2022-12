Amerika will damit auch ein Stück weit neue Verbündete gewinnen, denn bei dieser Konferenz steht ein Elefant mit in jedem Tagungsraum - China. Zwar behauptet die US-Regierung, es gehe in ihrem Bemühen um die Partnerschaft mit Afrika nicht um Konkurrenz mit dem Regime in Peking, das im Rahmen der Seidenstraßen-Initiative ebenfalls viele Milliarden Dollar in den Kontinent investiert.