Der Leiter der UN-Terrorismusbekämpfung, Wladimir Woronkow, bekräftigte, dass der Islamische Staat (IS) "eine ernsthafte Bedrohung in Konfliktzonen und Nachbarländern" darstelle. In Teilen Afrikas sei die Ausbreitung des IS und mit ihm verbundener Gruppen sowie das zunehmende Ausmaß an Gewalt und Bedrohung nach wie vor "äußerst besorgniserregend".