Greg M. und sein Sohn Travis ergriffen Gerichtsakten zufolge am 23. Februar 2020 ihre Waffen, sprangen in einen Pickup-Truck und verfolgten den 25 Jahre alten Arbery, der in ihrer Nachbarschaft nahe der Hafenstadt Brunswick joggte. William B., ein Nachbar der beiden Männer, schloss sich der Hatz in seinem eigenen Wagen an und filmte mit seinem Handy, wie Travis M. Arbery erschoss.