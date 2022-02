Amerika zwischen Aufbruchstimmung und Angst

Ohne diese Freiheit wäre Amerika nicht zur Weltmacht Nr. 1 geworden. Selbstbewusstsein und Mut waren immer die Grundlage dafür. Eine Menge davon haben wir bei unseren Reisen für diesen Film gesehen, weil an vielen Stellen im Land an einer besseren Zukunft mit gut bezahlten Jobs gearbeitet wird: bei der Lithium-Produktion in Nevada, bei den Werken für Batterien und Elektroautos in Ohio und den Milliardeninvestitionen für riesige Mikrochip-Fabriken in Arizona.