So zeige sich am Beispiel des Luftschlags in Syrien Ende Februar ganz eindeutig die Bereitschaft Bidens, auch in Zukunft im Ausland militärisch einzugreifen. Doch Biden werde nicht die alte Rolle der USA als Weltpolizei einnehmen wollen. Dafür gebe es weder in seiner Regierung noch in der Öffentlichkeit Unterstützung, sagt Bremmer.