Den Soundtrack zum Abzug liefert "The Clash": Should I stay or should I go - soll ich bleiben oder soll ich gehen? Die USA machen ihre Entscheidung davon abhängig, ob die Zentralregierung in Kabul und die radikalislamischen Taliban vorankommen auf dem Weg zum Frieden. Es sieht nicht danach aus: Fast täglich explodieren Bomben, Washington wirft den Taliban vor, sie hielten sich nicht an das Abkommen von Doha vom letzten Jahr. Und doch fordert erst gestern wieder ein Mullah die USA auf, bis Mai abzuziehen.