"Corn Pop", so der Spitzname des jungen William Morris, stiftete am Pool gern Unruhe. Weil er einmal auf dem Sprungbrett Faxen machte, nannte Biden ihn "Esther Williams". Es war der Name einer damals berühmten Schwimmerin, die in Musikfilmen auftrat. Da soll es zu dem Showdown gekommen. Bevor aber Blut geflossen wäre, will Biden sich bei Morris entschuldigt haben, so steht es in seiner Autobiographie. Er und "Corn Pop" wurden Freunde.