Deshalb ist das Gespräch zwischen dem US-Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler am Sonntagmorgen so wichtig. Biden will sich vergewissern, dass Olaf Scholz nicht wankt in der Unterstützung für die Ukraine und vor allem keine Zugeständnisse an Putin signalisiert, damit dieser das Gesicht wahren kann. So hatte es ja der französische Präsident Emmanuel Macron nach seinem kürzlichen Telefonat mit Putin und Scholz formuliert.