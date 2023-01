Nach Fund geheimer Papiere : Joe Biden: "Ich bedauere nichts"

Das Weiße Haus räumte kürzlich ein, dass Anwälte Bidens bei vier verschiedenen Gelegenheiten auf Dokumente und offizielle Unterlagen aus dessen Zeit als Vize von Ex-Präsident Barack Obama gestoßen waren: am 2. November in seinem früheren Büro des Penn Biden Centers in Washington, am 20. Dezember in der Garage seines Hauses in Wilmington im Staat Delaware sowie am 11. und 12. November in der Bibliothek des Anwesens.