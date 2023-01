Nach brisantem Fund : Biden "überrascht" über Geheimunterlagen

US-Präsident Joe Biden hat sich überrascht über die in seinem Privatbüro entdeckten geheimen Regierungsunterlagen gezeigt und für die Ermittlungen "volle Kooperation" versprochen. Er wisse nicht, was der Inhalt der Dokumente sei, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) am Rande des Nordamerika-Gipfels in Mexiko-Stadt. Alle Unterlagen seien dem Nationalarchiv übergeben worden.