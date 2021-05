Anders als sein Amtsvorgänger lässt US-Präsident Joe Biden seine jährliche Steuererklärung veröffentlichen. Biden und seine Frau Jill erzielten demnach 2020 ein Einkommen von 607.336 US-Dollar und zahlten 157.414 Dollar Einkommenssteuer an den Bund sowie weitere 28.794 Dollar in Delaware, so das Weiße Haus.



Biden folgte mit der Veröffentlichung der Steuererklärung einer US-Tradition. Donald Trump hatte sich dieser verweigert. Laut US-Medien soll er jahrelang kaum Einkommenssteuer gezahlt haben.