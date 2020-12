Biden erbt jetzt ein gewaltiges Mauerbau-Vorhaben, das in Trumps letztem Jahr an Fahrt aufgenommen hat. Bautrupps sprengen sich den Weg durch Berge frei und zerstören baumgroße Kakteen und andere Lebensräume in Arizona und New Mexico. Fast die gesamte Bautätigkeit unter Trump fand in Naturschutzgebieten und indigenen Regionen statt, die bereits der US-Regierung gehören.