In Sachen Klimaschutz will Biden liefern - mit insgesamt 555 Milliarden Dollar. Das sei die "bedeutendste Investition" der Geschichte im Kampf gegen den Klimawandel und werde "die Klimakrise in eine Chance verwandeln", so Biden. Vorgesehen sind Steueranreize für Klimaschutzmaßnahmen, etwa für den Kauf von Elektroautos und den Bau von Solar- und Windkraftanlagen.