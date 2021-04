Schusswaffen: Biden will schärfere Regeln

US-Präsident Joe Biden will die Waffenregularien an mehreren Stellen strenger machen. Die Schusswaffengewalt in seinem Land sei "eine Seuche, Herrgott nochmal, und es muss enden", sagte er bei der Präsentation mehrerer Maßnahmen. Der Demokrat verwies auf mehrere Massaker, die in den vergangenen Wochen Entsetzen ausgelöst hatten, sowie alltägliche tödliche Gewalt im ganzen Land.