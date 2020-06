Einspruch abgewiesen - der frühere Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, John Bolton, darf sein Buch über das Weiße Haus am Dienstag wie geplant herausbringen. US-Bezirksrichter Royce Lamberth wies einen Antrag der Regierung auf einstweilige Verfügung gegen "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (etwa "Der Raum, in dem es passierte: Memoiren aus dem Weißen Haus") zurück.