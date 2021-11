Biden sagte, er hoffe auf ein offenes Gespräch über Menschenrechte, Sicherheitsfragen und andere Themen in der indisch-pazifischen Region. Die Regierung in Peking machte derweil deutlich, dass sie die USA in der Pflicht sieht. "Wir hoffen, dass die USA in die gleiche Richtung arbeiten werden wie China, um miteinander auszukommen", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian. Chinesische Staatsmedien nannten Taiwan als zentrales Thema. Die USA müssten bei der Taiwan-Frage "einen Schritt zurück machen", schrieb die Zeitung "Global Times".