Donald Trumps Sanktionsgesetz gegen China markiert einen neuen Tiefpunkt in der Beziehung zwischen Washington und Peking. Am Mittwoch unterzeichnete der US-Präsident den Erlass mit dem Ziel, China für "repressive Aktionen" gegen die Menschen in Hongkong zur Rechenschaft zu ziehen. China kündigte seinerseits Gegenmaßnahmen an.