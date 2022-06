Die USA haben die chinesischen Militäraktivitäten rund um Taiwan kritisiert und vor einer Destabilisierung in der Region gewarnt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hob am Samstag beim Shangri-La-Dialogforum in Singapur die "ständige Zunahme provokanter und destabilisierender militärischer Aktivitäten in der Nähe von Taiwan" hervor, einschließlich fast täglicher chinesischer Militärflüge in der Nähe der Insel.