Die Zeiten, in denen Andrew Cuomo als Held gefeiert wurde, sind definitiv vorbei. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hatte sich der New Yorker Gouverneur weltweit einen Namen gemacht als entschlossener, besonnener und zugleich einfühlsamer Krisenmanager, gewissermaßen als Gegenpol zum damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Doch der Umgang des Demokraten mit der Pandemie ist zuletzt immer mehr in die Kritik geraten. Nun setzen Vorwürfe der sexuellen Belästigung den 63-Jährigen zusätzlich unter Druck.