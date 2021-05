Die Waffenruhe sei nur "ein erster Schritt". Das allein ist keine Überraschung. Ocasio-Cortez hatte Israels Politik schon in der Vergangenheit kritisiert. Überraschend aber ist der Ton, den einige Demokrat*innen im US-Kongress anschlagen. Und dass sie scheinbar einen Nerv treffen. In den sozialen Netzwerken trendete #PalestinianLivesMatter, in Anlehnung an die Bewegung Black Lives Matter.