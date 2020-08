Besonders in den sozialen Netzwerken war Kritik am Parteitagsprogramm und den ausgewählten Rednern laut geworden. Punkten konnten die Demokraten in den sozialen Netzwerken jedoch auch. Besonders die Rede der ehemaligen First Lady Michelle Obama am Montag und der Auftritt der Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez am Dienstag wurden positiv auf Twitter und Co. aufgenommen.