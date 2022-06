Das zeigt auch eine Analyse der "New York Times", in der die Todesraten durch Covid-19 mit den Wahlergebnissen bei der Präsidentschaftswahl 2020 verglichen wurden: In Bezirken, in denen die Republikaner mehr als 60 Prozent der Stimmen erhielten, starben im Oktober 2021 durchschnittlich 25 Menschen pro 100.000 Einwohner an Covid-19. Dagegen gab es in Bezirken, in denen mehr als 60 Prozent die Demokraten wählten, nur 7,8 Todesfälle pro 100.000 Einwohner.