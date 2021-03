Die gebürtige Mexikanerin zählt zu den rund elf Millionen Einwanderern, die in den USA seit Jahren ohne gültige Papiere leben. Jederzeit in der Gefahr, abgeschoben zu werden - von heute auf morgen. Sie hat gute Chancen in einigen Jahren einen US-Pass zu erhalten, denn sie hat sich nichts zu Schulden kommen lassen - eine Voraussetzung für die Einbürgerung, die die neue US-Regierung den Undokumentierten in Aussicht stellt.