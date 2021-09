Der damalige Präsident Donald Trump hatte die Beschränkungen im März 2020 wegen der Pandemie verhängt. Die Regelungen untersagen die Einreise für Nicht-US-Bürger, die sich in den 14 Tagen vor Einreise unter anderem im Schengen-Raum oder in Großbritannien aufgehalten haben. Trumps Nachfolger Joe Biden hielt nach seinem Amtsantritt an den Einreiseverboten fest.