Texas will Trump-Mauer zu Mexiko weiterbauen

Der texanische Gouverneur Greg Abbott will die Zuwanderung mit neuen Grenzsperren in den Griff bekommen. Die Biden-Regierung kündigte unterdessen an mit 2,2 Milliarden US-Dollar, die Vorgänger Trump in den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko stecken wollte, Bauvorhaben des US-Militärs zu finanzieren.