Nach Blockade im Senat droht der Shutdown

Die Gefahr eines teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ab Ende der Woche rückt in den USA in greifbare Nähe. Die Republikaner blockierten am Montagabend (Ortszeit) bei einem formalen Votum im US-Senat eine Vorlage, mit der die Finanzierung der Regierung über das Ende des Haushaltsjahres an diesem Donnerstag hinaus vorerst gesichert werden sollte.