Zuletzt arbeitete der 59-Jährige für ein Anwaltsbüro in Philadelphia, spezialisierte sich auf medizinische Behandlungsfehler, Personenschäden und vertrat Mandanten, die "in #MeToo-Fällen fälschlicherweise beschuldigt wurden und deren Ruf ruiniert wurde", so Castor in der "Washington Post". Das Blatt beschreibt ihn als redselig, polarisierend, charmant und "nahezu unfähig, keine Nachrichten zu produzieren".