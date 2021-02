Es sei das "Ende eines traurigen Kapitels" amerikanischer Geschichte: Nach dem Freispruch für seinen Vorgänger Donald Trump im Amtsenthebungsverfahren hat US-Präsident Joe Biden Extremismus verurteilt. Er denke an jene, die beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar ihr Leben verloren hätten, sagte der Demokrat. "Dieses traurige Kapitel unserer Geschichte erinnert uns daran, wie zerbrechlich die Demokratie ist. Gewalt und Extremismus hätten keinen Platz in den Vereinigten Staaten.